العالم اليوم - هل سيجني مستخدمو يوتيوب الأموال من ميزة "شورتس"؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - أعلنت منصة يوتيوب أنها ستتيح لصانعي المحتوى، عبر ميزة "شورتس"، فرصة جني المال، اعتبارا من العام المقبل، تماما كخدمة نشر الفيديوهات، بشكلها الأساسي على المنصة.

ويرى مراقبون أن هذه الخدمة تنافس تيك توك، في مجال مقاطع الفيديوهات القصيرة، وستسمح للملايين من جني المال، مما قد يقلّص من نفوذ تيك توك.

وفي إطار الترويج للفكرة الجديدة، قالت يوتيوب أن ميزة شورتس ستقدّم لصناع المحتوى 45 في المئة من الإيرادات على أن يحتفظ الموقع بالباقي.

وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في مجال المواد الفلمية القصيرة واحتمالية انتقال المبدعين من تيك توك إلى يوتيوب.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن يوتيوب تحاول الحفاظ على موقعها كأقدم منصة مرئية يستخدمها أكثر من مليار و500 مليون متابع، مع الأخذ بعين الاعتبار الشعبية الجديدة لـ"تيك توك" التي تؤرق بقية المنصات.

منافسة شرسة

وقال المستشار في الإعلام الرقمي فادي رمزي لسكاي نيوز عربية: "تعتبر صناعة المحتوى من المسائل الرائجة اليوم حيث تتنافس المنصات الرقمية في جذب صناع المحتوى، وقد تميز تيك توك بأدوات وسهولة صناعة المحتوى والانتشار المجاني أيضا، وكذلك تحقيق الأرباح لصناع المحتوى، وقد أعلن يوتيوب على إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة بقيمة 100 مليون دولار، كما أفاد مؤخرا أن الشخص الذي يصنع فيديو قصير بإمكانه جني الأرباح عبر الإعلانات عليه وهو ما جعل المنافسة تحتدم أكثر".

وبيّن رمزي أن هذه الشركات عموما تربطها علاقة منافسة عالية، فكلما جرب أحدها تجربة ناجحة اقتدى به البقية، وأحيانا نجد أن البعض منها يعترف بدخولها تحت سقف تجارب فاشلة لذلك يعلن الخروج عنها والبحث عن أفكار بديلة، مثل قصة نجاح "كلوب هاوس" الذي أطلق المحادثات الصوتية اللحظية، فالكل اتبعه ولكن إطلاق تويتر هذه الخاصية جعله مناسفا شرسا لـ "كلوب هاوس".

اليوتيوبر الأعلى ربحا

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن قائمة نجوم يوتيوب الأعلى ربحا في عام 2021، إذ قدرت المجلة إجمالي أرباح أفضل 10 مستخدمين على يوتيوب بـ300 مليون دولار خلال العام المنصرم، بزيادة 40 بالمئة عن عام 2020.

وتصدّر القائمة، الشاب الأميركي جيمي دونالدسون البالغ من العمر 23 عاماً، بعدما حصد نحو 10 مليارات مشاهدة، وحقق 54 مليون دولار أميركي، ليزيح الطفل رايان كاغي، مراجع الألعاب صاحب الـ10 سنوات، والذي تصدّر القائمة السنوية على مدار العامين الماضيين.

وبحسب الإحصاءات، فإن منصة يوتيوب امتلكت خلال عام 2021، حوالي 2.3 مليار مستخدم حول العالم، ويقول "يوتيوب" إنه يتم استهلاك مليار ساعة من محتوى الفيديو يوميا.

وعلى الرغم من أن ثلثي محتوى يوتيوب ليس باللغة الإنجليزية، إلا أن "اليوتيوبرز" الناطقين باللغة الإنجليزية هم الأكثر تحقيقاً للأرباح.

وخلال جائحة كورونا، ازدهرت مشاهدات يوتيوب، بعدما واجهت عديد من وسائل الترفيه التقليدية صعوبات جمّة، إذ تم تأجيل الأفلام، وتعديل جداول المسلسلات، وكذا تأجيل إصدار ألعاب الفيديو.

ويقول الخبراء "إنّ يوتيوب أصبح أشبه بالتلفزيون، وباتت له القدرة على تغيير صناعة الإعلام والتخلص من الحرس القديم لهذه الصناعة".

يشار إلى أن قائمة الأعلى دخلاً التي حددتها "فوربس"، لا تعتمد بالضرورة على تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، بل تتعلق بأولئك الذين تمكنوا من جني المال بنجاح من خلال شراكات العلامات التجارية وصفقات الرعاية ومبيعات البضائع.

وإليكم قائمة نجوم "يوتيوب" الأكثر تحقيقا للأرباح لعام 2021:

مستر بيست (54 مليون دولار أميركي)

يقوم الأميركي جيمي دونالدسون (23 عاما) الشهير بمستر بيست، بتقديم محتوى يستخدم فيه الحركات المثيرة والمقالب لإسعاد جمهوره، مثل لعب لعبة "الغميضة" في ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج.

وبلغت عدد مشاهداته نحو 10 مليارات، ليتضاعف دخله في عام 2021 بعد أن احتل المرتبة الثانية في هذه القائمة العام السابق.

جيك بول (45 مليون دولار أميركي)

هو ممثل أميركي، توجه للملاكمة، وساعدته معاركه ضد نجوم UFC (بطولة القتال النهائي) في جني ملايين الدولارات خلال عام 2021.

بزغ نجم جيك بول (25 عاما) بعد أدائه دور "ديرك" في مسلسل "بيزاردفارك" الذي عُرض على قناة ديزني.

ماركيبلاير (38 مليون دولار)

يقدم على قناته مجموعة من الفيديوهات الكوميدية ومقاطع الفيديو التي يمارس بها أحدث الألعاب معلقًا عليها بشكل ساخر ومرح، ونجح في صنع علامة تجارية ناجحة لتسويق البضائع.

ريت ولينك (30 مليون دولار)

في عام 2006، دشن الصديقان ريت ماكلولين وتشارلز لينكولن قناة على يوتيوب باسم Rhett and Link، وقدما أفلاما قصيرة من إنتاجهما وأغانٍ وإعلانات ومقاطع مضحكة.

وسرعان ما بدأت القناة تلقى رواجا وارتفاعا في عدد متابعيها، قبل أن يُطلقا عام 2012 برنامجهما الشهيرGood Mythical Morning، الذي يحقق نحو 100 مليون مشاهدة شهرياً.

ناثان غراهام Unspeakable (28 مليون دولار أميركي)

ناثان غراهام (25 عاما) هو يوتيوبر يلعب لعبة الفيديو الشهيرة Minecraft، ويعرف باسم "Unspeakable"، لديه 4 قنوات على يوتيوب يشترك فيها نحو 20 مليون شخص.

ناستيا (28 مليون دولار)