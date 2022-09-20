القائمين على حفل المدرج الروماني: وقفنا دقيقة صمت على أرواح شهداء اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال أحد منظمي حفل المدرج الروماني ان الجمهور والفرقة وقفوا دقيقة صمت على أرواح شهداء عمارة اللويبدة . واثار الحفل استياء الاردنيين بسبب الإصرار على إقامته رغم فاجعة اللويبدة . وبدوره قال مصدر ان الحفل تم تنظيمه من شركة خاصة وشركاء آخرين . وبين ان امانة عمان ليست منظما أو شريكا بهذا الحفل . وتابع ان المدرج الروماني لا يتبع لأمانة عمان .

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