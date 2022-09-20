نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان رابط تنسيق الدبلومات الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية الهندسة والتجارة على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول فى كلية الهندسة والتجارة الان نستعرضه مع حضراتكم الان فى ظل بدء العمل على تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية فى الفترة ما بين 15 حتى يوم 22 سبتمبر، على ان يتواصل البحث على جوجل من أجل الوصول الى رابط تنسيق الدبلومات الفنية وذلك بالنسبة لطلاب شعبة تجارة وصناعة وزراعة وفندقي، لذا نرصد أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق وخطوات تسجيل رغبات الطلاب

رابط تنسيق الدبلومات الفنية

يتواصل البحث بشكل متزايد على رابط تنسيق الدبلومات الفنية، حيث بإمكان الطلاب اتمام تسجيل رغباتهم باستخدام الحاسوب او الهاتف الخلوي المتصل بي شبكات الواي فاي وذلك على مدار الساعة وذلك من خلال اختيار الكليات التي جاءت بشكل محدد لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، على العلم على ان تنسيق الدبلومات الفنية المفتوح حتى يوم الخميس المقبل يشمل كل الطلاب سواء طلاب نظام حديث او قديم، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

نوافيكم و نتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالاسم الرباعي ورقم الجلوس على نحو جاء على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

نوافيكم الان بالمؤشرات النسب المؤية للقبول داخل مختلف الكليات والمعاهد الفنية التي جاءت مشار عليها من قبل وزارة التعليم العالي حتي تكون متاحة امام طلاب الدبلومات الفنية على الشكل التالي:-

هندسة كفر الشيخ 98.39%

هندسة طنطا 98%

بترول وتعدين السويس 98.83%

هندسة القاهرة 97.50%

هندسة الاسكندرية 97.56%

فنى صحى المنصورة 97.93%

الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية

نستعرض ونتابع مع حضراتكم اهم الكليات المترشحة لطلاب الدبلومات الفنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي على مستوي كل الكليات على النحو التالي:-