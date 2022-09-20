نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مصرف الراجحي” يمنح إعفاء بنك الراجحي من سداد القساط لعملائه بأمر من خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام مصرف الراجحي بالإعلان عن ميزة إعفاء جميع العملاء من دفع مصاريف بطاقة الصرافة، وهذا يطبق علي جميع الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية للبنك، وهذا بناء علي ما قام به خادم الحرمين الشريفين بتطبيق ذلك القرار حفظه الله، وهذا بعد أن قام المواطنين بالمطالبة بإلغاء الأقساط المتبقية، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك سواء للمقيم أو للمواطن بدون مقابل مثل دفع كافة الرسوم لتجديد الإقامة.

خطوات الحصول على اعفاء مصرف الراجحي

لمن يرغب في الحصول علي اعفاء الراجحي يجب اتباع عدة خطوات ميسره وهي كالتالي.

يجب فتح الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، والنقر علي تسجيل الدخول.

وإدخال كلمة المرور واسم العميل، يقوم المواطن باختيار الخدمات المصرفية.

ثم تظهر قائمة منسدلة فيقوم باختيار القرض الشخصي المناسب من بين العديد من أنظمة التمويل.

ويقوم العميل الكتابة في المكان المخصص جميع البيانات الخاصة بالعميل.

ويقوم العميل بوضع جميع المستندات المطلوبة مثل، تقرير طبي يوضح العجز الدائم التي أصاب العميل، أو شهادة الوفاة أو مستندات توضح التعثرات المادية التي يمر بها العميل.

وبعد ذلك يقوم العميل بالضغط علي تقديم طلب الحصول علي الإعفاء.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من البنك

يجب عند تقديم طلب التنازل عن باقي الأقساط، تقديم العميل بعض الأوراق والمستندات للحصول علي الطلب، يجب توافر شهادة العجز الكلي للمواطن صورة طبق الأصل وكذلك شهادة الوفاة، وتوفير أوراق برقم العقد وتاريخه، تسجيل جميع البيانات في حال كان العميل مؤسسة أو شركة وكافة الأوراق بشكل سليم وتقديمها.

وهناك حالات مستثناه من إعفاء قرض الراجحي في حالة قام العميل بالانتحار لا يحصل علي إعفاء، وفي حالة حدوث إعاقة للعميل بسبب الكحوليات والمخدرات، الوفاة بسبب كوارث طبيعية، والوفاة بسبب المغامرات والألعاب الخطيرة، وأيضاً الوفاة بسبب استخدام الأسلحة أو بسبب صدور حكم قضائي من المحكمة.

وفي نهاية مقالنا زوارنا الكرام قمنا بعرض لكم أهم التفاصيل عن موضوع اعفاء بنك الراجحي للعملاء، بأمر من الملك سلمان من أعفاءهم من سداد باقي الأقساط والقروض.