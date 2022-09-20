نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 وشروط القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 بات يبحث عليه كل الطلاب الراغبين بالانضمام الى شتى الجامعات العراقية حيث تسعى وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على تخصيص جميع جامعتها فى الفترة الحالية على استقبال شتى الطلاب فى جميع الشعب التي ستكون مطروحة امام الطلاب، لذا يتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات نتائج القبول الموازي التي سيتم العمل على إعلانها بشكل وبصورة الكترونية على نحو نوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيل استمارات القبول الموازي وذلك أمام طلاب الفرع التطبيقي والادبي وكذلك الاحيائي، وذلك بعدما تم الاعلان رسمياً فى الاسبوع الاخير من شهر أغسطس عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول، على ان تبدأ حالات التوتر والقلق تتزايد من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي من خلالها سيتم اثبات قيد الطالب او الطالبة داخل الجامعة أو المعهد التي سيتم ترشيحها للطالب او الطالبة، لذا نستعرض الان بابسط الخطوات الممكنة الآن بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نعرض امام حضراتكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-

فى الخطوة الاولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم البدء فى على إدخال الرمز المرئي فى الأيقونة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابع إليها

حدد الشعبة

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامك

شروط القبول الموازي بالعراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي على مستوي كل التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي المجموعة الطبية او الهندسية او العلوم او غيرها من المجموعات التي جاءت امام الطلاب والطالبات للقبول داخل شتي الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية الموجودة على مستوي كافة انحاء المملكة العربية السعودية فى شروط جاءت على النحو التالي:-

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

مصاريف الجامعات العراقية

الان نتابع امام حضراتكم مصاريف الجامعات العراقية على مستوي الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة او الهندسة ان كانت الهندسة النفطية او الهندسة المعمارية، بعدما تزايدت عمليات البحث على جوجل وراء التعرف على مصاريف الجامعات العراقية فى كل الاقسام التي جاءت بشكل محدد من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على الشكل التالي:-