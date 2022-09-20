نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://moe.gov.sd/ استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس لجميع الولايات السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بمحافظات السودان عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجتهم لهذا العام 2022م، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائجهم ويطمئنوا على المرحلة التعليمية المقبلة ولكي يستطيعوا التسجيل بالكليات السودانية، وقد بينا وزير التعليم أن سبب تأخر إعلان النتيجة إلى الآن هو قرار الوزارة عن إعلان النتيجة بعد بدء الدراسة بالعام الجديد 2022-2023 م، وسنوضح فيما يلي الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية لهذا العام 2022م.

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان برقم الجلوس

أوضح وزير التعليم السوداني الدكتور محمد الحوري أن نتيجة الثانوية السودانية لهذا العام سوف يتم الإعلان عنها بكل الولايات السودانية بعد انتهاء عملية تصحيح ورصد درجات الطلاب، كما سيتم رفع النتيجة عقب اعتمادها على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك للتيسير على الطلاب وتمكنهم من اطلاعهم على نتائجهم بطريقة إلكترونية وبدون الاضطرار للخروج من المنازل.

وزارة التعليم السودانية

>تسعى وزارة التعليم السودانية بوسط حالة من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم إتاحة الموارد المالية التي تعمل على جعل التعليم أفضل، فإنها تجتهد قدر الإمكان لإتاحة أدنى حد من التعليم، وقد أكد الدكتور محمد الحوري أن نتيجة الثانوية السودانية ستظهر قبل انتهاء شهر سبتمبر الحالي 2022م، وقد بينت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم أن عملية تصحيح إجابات الطلاب ما زالت جارية، حيث إنه يوجد حوالي 1240 معلمة ومعلم من مختلف أرجاء السودان يصححون إجابات الطلاب، وذلك لإعطاء كل طالب حقة بدون زيادة أو نقصان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022م بالسودان

يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم فور اعتمادها من قبل وزير التعليم السوداني، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السودانية

انقر على تبويب نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022م.

ون البيانات الخاصة بالطالب كاسمه الرباعي ورقم جلوسه.

تأكد من صحة البيانات المدونة.

انقر على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر نتيجه الطالب بشكل تفصيلي.

وبذلك نكون قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة بالسودان لهذا العام 2022م، مع تمنياتنا بالتفوق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.