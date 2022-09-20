الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: العالم في خطر داهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - في بيان تحذيري، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقادة العالم، اليوم الثلاثاء، إن الدول تواجه “اختلالا وظيفيا عالميا هائلا،” وغير مستعدة أو جاهزة للتعامل مع تحديات كبيرة تهدد مستقبل الإنسانية ومصير الكوكب.

وأشار جوتيريش متحدثا في افتتاح الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إلى الحرب في أوكرانيا والصراعات المتزايدة في أنحاء العالم والطوارئ المناخية والوضع المالي المتردي للدول النامية والتراجع الأخير في إحراز تقدم بعدة أهداف للأمم المتحدة كالقضاء على الفقر المدقع وتوفير التعليم الجيد لكل الأطفال.

وقال جوتيريش ”عالمنا في محنة ومشلول.. لكنه قال أيضا إن الأمل موجود، مشددا على التعاون والحوار كمسار وحيد للمضي قدما”.

وحذر جوتيريش من أنه ”لا يمكن لقوة أو جماعة وحدها أن تفعل كل شيء”.

وقال جوتيريش للقادة الذين تجمعوا بقاعة الجمعية العامة ”دعونا نعمل كواحد.. كائتلاف للعالم.. كدول متحدة”.