وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اتفاق موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة على استئناف تصدير الحبوب والأغذية عبر البحر الأسود، إلا أنه لا تزال هناك تحديات ومشكلات كثيرة تعوق تصدير الحبوب.
من جانبه، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الصادرات الغذائية يجب أن تذهب أولاً إلى الدول الفقيرة، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة رفع العقوبات الدولية عن صادرات الأسمدة الروسية، إذ يشمل الشق الثانى من الاتفاق الأممى تصدير الأسمدة والحبوب من موسكو، حيث أنه مازال قيد التنفيذ.
وبحسب "إكسترا نيوز"، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ططرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاق، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود، قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 : 150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.
وأعلنت وزارة البنية التحتية فى كييف أن إجمالى 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن حبوب قد غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق الحبوب الذى توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاعفت أسعار الحبوب والغذاء.. تداعيات جسيمة للأزمة الروسية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.