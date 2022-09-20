ضاعفت أسعار الحبوب والغذاء.. تداعيات جسيمة للأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تداعيات جسيمة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الحبوب والسلع الغذائية منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.





وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من اتفاق موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة على استئناف تصدير الحبوب والأغذية عبر البحر الأسود، إلا أنه لا تزال هناك تحديات ومشكلات كثيرة تعوق تصدير الحبوب.

من جانبه، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الصادرات الغذائية يجب أن تذهب أولاً إلى الدول الفقيرة، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة رفع العقوبات الدولية عن صادرات الأسمدة الروسية، إذ يشمل الشق الثانى من الاتفاق الأممى تصدير الأسمدة والحبوب من موسكو، حيث أنه مازال قيد التنفيذ.

وبحسب "إكسترا نيوز"، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ططرح مسألة تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاق، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود، قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 : 150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.

وأعلنت وزارة البنية التحتية فى كييف أن إجمالى 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن حبوب قد غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق الحبوب الذى توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.