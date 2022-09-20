العالم اليوم - سعد لمجرد يفرض على ضيوفه عدم التقاط صور في حفل الحناء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:24 مساءً - أقام النجم المغربي سعد لمجرد وزوجته غيثة العلاكي، أمس الاثنين، حفل الحناء، بالعاصمة الفرنسية باريس وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

ويعتبر حفل الحناء في طقوس الزفاف المغربي تقليدا ضروريا يسبق حفل الزفاف بليلة أو أسبوع حسب خصوصيات كل منطقة (شمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب البلاد).

وقال أحد المؤثرين المغاربة، على صفحته في موقع فيسبوك، إن لمجرد فرض على المدعوين والضيوف عدم تصوير الحفل، أو التقاط أي صور أو فيديوهات مباشرة، حفاظا على خصوصية الزفاف.

وذكر أن كل المدعويين من نجوم الفن والسينما والغناء وكبار المؤثرين على فيسبوك وإنستغرام وتويتر، مشيرا إلى أن الحاضرين وافقوا على شرط الفنان سعد لمجرد.

وأبرز المصدر أنه إلى حدود اليوم لم تسرب صور وفيديوهات من حفل الحناء.

وفاجأ لمجرد جمهوره، قبل أيام، بإعلان خبر دخوله القفص الذهبي، داعيا الله أن يتم زواجه على خير، ويرزقه الذرية الصالحة.

وقال إنه سيرتبط رسميا بصديقته المغربية غيثة العلاكي، التي تصفها وسائل الإعلام بـ"علبة سعد السوداء" أي صندوق أسراره.