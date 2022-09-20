نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : هُنا تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 لجميع الطلاب للقبول في جميع الجامعات من بوابة الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة ارتفع معدل البحث عبر المحركات المختلفة عن التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية 2022 وموعد تسجيل الرغبات إلكترونيا، وذلك بسبب رغبة طلاب التعليم الفني بأنظمته المختلفة سوء نظام الخمس سنوات أو الثلاث سنوات في الالتحاق بالجامعات الخاصة بالدبلومات الفنية التي يلتحق بها هؤلاء الطلاب، ولذلك في هذا المقال سنتعرف على تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية لعام 2022 بشئ من التفصيل وكيفية القيام بتسجيل الرغبات الآن من خلال منصة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي في مصر.

تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022

كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن قبول الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الفني بنسبة تصل إلى 10% من طلاب الثانوية العامة الذين يلتحقون بالجامعات، كما أن المجلس قد أعلن عن قبول الطلاب الحاصلين على شهادات بنظام الثلاث سنوات في جميع الدبلومات الصناعية والتجارية وخصوصاً شعبة الترميم في التعليم الصناعي والزراعي والموسيقي وغيرها من الشعب الأخرى ويسمح لطلاب هذه المدارس التنسيق في الجامعات بشرط الحصول على نسبة نجاح 70% من المجموع الكلي.

أما فيما يخص التعليم الفني نظام الخمس سنوات فقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قبول الطلاب من خلال فتح باب القبول في الكليات المختصة مثل كليات الهندسة والتجارة وكلية السياحة والفنادق والزراعة وبعض أقسام كلية التربية مثل التربية النوعية وكلية الفنون الجميلة والآثار على أن يتم قبول الطلاب بالجامعات بناء على التوزيع الجغرافي، وذلك مع مراعاة الشروط المنوطة مثل الاختبارات التي تفرضها بعض الكليات على الطلاب من أجل إمكانية الالتحاق بها.

رابط تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2022

كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن بدء موعد تنسيق الرغبات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية بداية من يوم 15/9/2022 ويستمر إلى يوم 22/9/2022 من الشهر ذاته، ويحتاج الطالب من أجل إتمام عملية تسجيل الرغبات إلى إدخال بعض البيانات الشخصية والتي تتمثل في رقم جلوسه والرقم السري.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة تسجيل الرغبات إلكترونيا سيتم تفعيلها بمختلف الجامعات المصرية في معامل الحاسبات خلال المدة التي تم توضيحها سابقا، حيث سيستطيع الطلاب أن يقوموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني.

مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

بعد فترة طويلة من الانتظار تم الإعلان عن مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث تم فتح باب قبول تسجيل الرغبات لجميع الطلبة والطالبات من خلال الدخول عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي وتسجيل الرغبات قبل حلول موعد التسجيل الممتد حتى يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 برقم الجلوس والرقم السري ورقم البطاقة الشخصية.