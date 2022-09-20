نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 epedu.gov.iq وشروط القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال البحث مستمرا من قل طلاب وأهالي الدولة العراقية حول معرفة رابط نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2022/2032 حيث يعد هذا الرابط هو الذي سوف يتم من خلاله التحاق الطلاب العراقيين بإحدى الجامعات على أن يتم هذا الالتحاق بشكل إلكتروني وسوف يقوم العاملين على هذا الموقع برفع نتائج الطلاب المقبولين أيضا بشكل إلكتروني ولذلك حرصنا على توضيح شروط القبول الموازي في العراق وخطوات الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية وإليكم مزيدا من التفاصيل حول هذا الخبر.

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023

يمكن للطلاب والطالبات الدخول على موقع وزارة التربية العراقية واتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج القبول الموازي لذلك العام الدراسي وهي كالآتي:

أولا: يلزم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية من خلال البحث عنه عبر محرك البحث الإلكتروني.

ثانيا: ثم قم بتسجيل الدخول على هذا الموقع (الاسم – كلمة المرور).

ثالثا: وبعد فتح الموقع سوف تظهر لك نافذة بهذا مجموعة من الخانات الفارغة عليك بإدخال ما هو مطلوب منك.

رابعا: ثم أدخل اسمك بشكل رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

خامسا: وادخل رقم المقعد الامتحاني الخاص بك.

سادسا: ثم أعد كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

سابعا: ثم بعد ذلك قم بتحديد المحافظة التابعة لمحل سكنك.

ثامنا: ثم قم بتحديد الشعبة الدراسية التي أنت عليها.

تاسعا: وفي النهاية قم بالنقر على زر الاستعلام أو زر عرض النتائج وسوف يقوم الموقع بعرض النتائج الخاصة بالبيانات التي قمت بإدخالها.

شروط القبول الموازي بالعراق

يمكننا التعرف على جميع شروط القبول الموازي بالعراق من خلال النقاط التالية:

ألا يقل مجموع الطالب عن ثلاث درجات فما فوقها بالنسبة للحد الأدنى وذلك لكي تم التحاقه بإحدى كليات المجموعة الطبية.

ألا يقل مجموع الطالب بمعدل أربع درجات تي يتسنى له الالتحاق بكليات المجموعة الهندسية.

ألا يقل مجموع الطالب بمعدل خمس درجات من الحد الأدنى للمجموع حتى يتم التحاق الطالب بكليات العلوم.

أما باقي الكليات فيجب ألا يقل معدل مجموع الطالب بحد أدنى عن 6 درجات.

استخراج نتائج القبول الموازي 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق أنه قد تم بالفعل وبكل رسمي استقبال رغبات الطلاب الذين قد نجحوا في الصف السادس الإعدادي وذلك لكي يتم توزيعهم على إحدى الكليات المناسبة لما حصل عليه كل طالب من مجموع وذلك بالنسبة لكافة طلاب الشعبة الأدبية والقسم العلمي بشعبيته ومن المتوقع أن يتزايد عدد الطلاب على كليات الطب والهندسة وغيرها نظرا لارتفاع نسبة النجاح خلال هذا العام وتزايد المجاميع عن العام السابق الذي استوعب عدد الطلاب بلغ 22 ألف طالب وطالبة.