نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فعال” رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022، فعقب ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 تقدم عدد كبير من طلاب وطالبات المدارس بكافة الولايات العراقية على اعتراضات حول نتائج السادس الإعدادي 2022 وها هم الآن يعيشون حالة من الترقب والقلق بشأن إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 والتي أعلنت الوزارة أنها سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي epedu.gov.iq، كما يمكن للطلاب معرفة نتائج الاعتراض من المدارس عن طريق الاسم والرقم الامتحاني الخاص بالطالب وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 بشكل إلكتروني بالتفصيل.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد انتهت بالفعل من رصد جميع الاستمارات المقدمة من جهة الطلاب حول الاعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول بجميع ولايات العراق، وسوف يتم في غضون ساعات ليست بالكثيرة من رفع النتيجة على الموقع وبعدها يتمكن كل طالب من الدخول على موقع وزارة التربية العراقية وإجراء استعلام لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالعراق بإدخال الاسم ورقم المقعد الامتحاني وتحديد الولاية التابع لها.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي في العراق

يمكن لكل طالب أو طالبة قد تقدموا بطلب اعتراضات السادس الاعدادي 2022 أن يستعلم عن نتيجة الاعتراض بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا: يلزم الذهاب إلى موقع البحث جوجل ومنه قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالعراق.

ثانيا: ثم قم بعد ذلك بتسجيل الدخول عبر هذا الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثالثا: وسوف يطلب منك الموقع إعادة إدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك للتأكد من أنك لست روبوت.

رابعا: بعد ذلك سوف يعرض لك الموقع مجموعة من الخدمات قم بالنقر على اختيار الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي.

خامسا: ثم بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع إدخال اسمك بشكل رباعي وإدخال رقمك الامتحاني وقم بعد ذلك بتحديد المحافظة التابع لها.

سادسا: ثم حدد شعبتك الدراسية سواي الشعبة العلمية أو الأدبية وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة قم بالنقر على زر عرض النتائج سوف يجلب لك الموقع نتيجة اعتراضات السادس الإعدادي 2022 دور أول بالعراق.

استعلم عن نتائج الصف السادي الاعدادي 2022

لقد أوضحت وزارة التربية العراقية أن بإمكان الطلاب أن يقوموا بالاستعلام الإلكتروني عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور أول في العراق من خلال الدخول عبر المنصة الرسمية التابعة للوزارة، وبذلك لن يكون الطالب بحاجة لزيارة أي منشئة تعليمية، فيمكن وبسهولة من خلال خطوات بسيطة الاستعلام باستخدام رقم المقعد الامتحاني الخاص به.