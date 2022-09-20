عاااااجل ننشُر حد أدنى تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات nategafany

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عمر شويل - جدة ننشُر حد أدنى تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يرغب الكثير من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة، لذا فإننا نجد الكثير من التساؤلات حول الحد الأدنى للتنسيق الخاص بالدبلومات الفنية هذا وقد كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألقت الضوء على هذا الأمر وأعلنت عن الحد الأدنى للتنسيق الخاص بالمعاهد والدبلومات الفنية، كما أشارت الوزارة إلى وجود سبع كليات إلكترونية جديدة سيتم القبول بها هذا العام، ولذلك على جميع الطلاب الإسراع لتسجيل الرغبات الآن عبر منصة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي ليتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات والمعاد المناسبة لهم.

عاااااجل ننشُر حد أدنى تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التنسيق الخاص بدبلوم المدارس الفنية التجارية والزراعية والصناعية والسياحة والفنادق والذي يبدأ من نسبة 60 % كحد أدنى، أما فيما يخص دبلوم المدارس الثانوية المتقدمة التي تقوم بالتدريس بنظام الخمس سنوات والدبلومات الخاصة بالمعاهد الفنية التي تدرج ضمن فئة المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي يكون الحد الأدنى الخاص بتنسيقها كالتالي:

دبلوم المدارس المتقدمة سوء التجارية أو الزراعية أو السياحة والفنادق التي تعمل بنظام 5 سنوات يكون الحد الأدنى للتنسيق الخاص بها 60%.

دبلوم خاص بالمعاهد الفنية المتوسطة ودبلومات المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي ببدء الحد الأدنى للتنسيق بها من نسبة نجاح 60%.

دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ودبلوم السالزيان دون بوسكو ومركز التكنولوجيا المتقدم يبدأ الحد الأدنى للتنسيق بهذه الدبلومات من نسبة 60%.

دبلوم المعهد الفني الصحي الذي يتبع شعبة فنيات التمريض يبدأ الحد الأدنى للتنسيق من خلال هذا الدبلوم من 75%.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات فإن التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية لذلك العام الدراسي يبدأ في يوم 15 سبتمبر ويستمر إلى يوم 22 من نفس الشهر، حيث يستطيع أن يقوم الطلاب والطالبات بتسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال الرابط المخصص له أو من خلال البحث عنه عبر محرك البحث، ومن أجل إتمام عملية تسجيل الرغبات عليك بإدخال بياناتك التي تتمثل في رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، ومن الجدير بالذكر إمكانية تعديل الرغبات الخاصة بك خلال فترة التنسيق التي تم الإعلان عنها.

موعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

لقد تم الإعلان بشكل رسمي من خلال المجلس الأعلى للجامعات عند الحد الأدنى لتنسيق الدلبومات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد الفنية، ولذلك هناك توافد كبير من قبل الطلاب من أجل تسجيل الرغبات إلتكرونيا قبل حلول الموعد الأخير لتسجيل الرغبات بيوم الخميس المقبل من شهر سبتمبر 2022 ليتم الآن بعد ذلك على نتائج الطلاب ليتمكنوا من التقديم بالكليات والمعاهد المختلفة.