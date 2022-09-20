اليمن.. مقتل جندى وإصابة آخرين فى هجوم حوثى بـ تعز

جدة - نرمين السيد - وذكر المصدر، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، أن طائرة مسيرة حوثية استهدفت بقذيفة هاون، مواقع الجيش فى جبل هان أدت إلى مقتل جندى وإصابة آخرين. وأشار المصدر إلى رصد 8 خروقات خلال الساعات الماضية، فى تعز بينها محاولة تسلل فاشلة فى جبهة الأحطوب بأطراف مديرية جبل حبشى غربى تعز.

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