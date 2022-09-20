عاجل- جوتيريش: العالم قد يواجه أزمة فى توفير الغذاء العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى كلمته "علينا أن نتجاوز أزمة الحبوب والأسمدة العالمية، فالأزمة الحالية التى نشهدها تحدد مصير الإنسانية"، مشيرا إلى أن العالم قد يواجه أزمة فى توفير السلع الغذائية العام المقبل.
وتابع جوتيريش، بأنه يجب التصدى لآثار ارتفاع أسعار الأسمدة على أسواق الغذاء، مضيفا أن الانقسامات الجيوسياسية تقوض مجلس الأمن والقانون الدولى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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