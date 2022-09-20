نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 السودان الأن على موقع الوزارة الرسمي moe.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 السودان ، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم فى السودان رابط الذى يعلن علية نتيجة الثانوية العامة فى السودان فور اعلانها، وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم فى السودان ، من المفترض ان سيتم اعلان النتيجة خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسى الجديد المفترض بدايته يوم 2 اكتوبر 2022، تابعونا من خلال التقرير التالي نستعرض معكم رابط وكيفية الحصول علي النتائج فور الاعلان عنها.

نتيجة الثانوية العامة 2022 السودان

اعلن وزير التربية والتعليم السوانى انه حتي الان مازالت عملية التصحيح للاختبارات، وذلك لان التصيحيح يكون بدقه لتجنب الوقوع فى الاخطاء وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 السودان فور الانتهاء من التصحيح وذلك يكون قبل بداية العام الدراسى الجديد يوم 2اكتوبر، وسيتم اعلان البنتيجة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم السودانية، واوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية ان سبب تاخر اعلان النتيجة هو ان عمليات التصحيح مازالت جارية مع وجود 1200 معلما ومعلمة، ولكن سبب التاخر هو التتدديق فى التصحيح والمراجعة فى اختبارات الطلاب لتجنب حدوث اى اخطاء، وبعد اعلان وزير التربية والتعليم السوداني عن الموعد النهائي للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان، موضحا ان عمليات التصحيح والتدقيق مازالت مستمرة حتي الان، وأن النتائج سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من عمليات التصحيح وذلك قبل بداية العام الدراسى الجديد الموافق 2\10\2022.

وأكد انه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ولكن هناك عمليات التدقيق والمراجعة لتجنب اى اخطاء وسيتم اطلاق نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التعليم السودانية الرسمي، وللتعرف على رابط وكيفية الاستعلام عنها عليك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 السودان

وجدير بالذكر انه كان من المفترض ان يبدا العام الدراسى الجديد يوم 18 سبتمبر ولكن تم التاجيل من قبل وزير التربية والتعليم السودانى على ان ستبدأ الدراسة فى السودان يوم الاحد الموافق 2 اكتوبر.