نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022 الأن على بوابة الأزهر الالكترونية “علمي وأدبي”

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عمر شويل - جدة ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022، وذلك بعد أن اعلن الأزهر عن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادة الأزهرية يوم الجمعة، وذلك لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدور الأول، وفي هذا السياق ستعقد إدارة جامعة الأزهر مؤتمر صحفي تعلن فيه نتيجة التنسيق وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لإعلان نتائج الطلاب بكافة تخصصاتهم (علمي – أدبي – علوم إسلامية)، ويتاح للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج من خلال الروابط المعلنة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022

وأعلنت مشيخة الأزهر مؤخراً عن قرب إعلان نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022، والذي تظهر عقب غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية الازهرية، الذي كان متاحاً من يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 واستمر حتى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، وكان بإستطاعة الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم للالتحاق بجامعة الأزهر ضمن تنسيق الأزهر 2022، وعلى انتظار أن تعقد جامعة الأزهر مؤتمراً صحفياً لتعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وعقب الإعلان سيبدأ فتحت باب التسجيل للمرحلة الثالثة، واستقبال الطلاب المتخلفين من التسجيل للمرحلة الأولى والثانية، وللراغبين في تغيير رغباتهم للتحويل بين الكليات، وقد بلغ عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الأزهرية 2022 (57645) طالب وطالبة بالشعب (الأدبي – العلمي – العلوم الإسلامية).

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022

ويتاح للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الآزهر الشريف 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

-الدخول إلى الرابط الرسمي موقع التنسيق الإلكتروني .

. -كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

-ادخال رمز التحقق الظاهر على الموقع.

-طباعة بطاقة الترشيح عند ظهورها وذلك لتقديمها للكلية المرشح إليها الطالب.

ويراعى عند عملية التقديم في كليات جامعة الأزهر احضار بعض الأوراق الهامة والمطلوب في عملية التقديم والتي قد أعلنت عنها جامعة الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الالكترونية وهي كالآتي: