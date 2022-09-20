نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد جواز السفر الكويتي في 3 دقائق من المنزل أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد جواز السفر الكويتي في 3 دقائق من المنزل أون لاين عبر وزارة الداخلية الكويتية، التي أتاحت خدمة تجديد جواز السفر أون لاين ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الحكومة الكويتية وفقاً إلي الضوابط والأحكام التي كشفت عنها مؤخرا، مما يسهل على الجميع تجديد الجواز إلكتروني دون الذهاب إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالكويت، وسوف يتم معرفة طرق تجديد جواز السفر وكافة الشروط المطلوبة للقيام بتجديد الجواز أون لاين عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

خطوات تجديد جواز السفر الكويتي

يمكن القيام بتجديد جواز السفر بالكويت أون لاين من خلال اتباع هذه الخطوات المتتالية:



نقوم في البداية بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية من هنا moi.gov.kw/main .

من هنا . من خلال القائمة المعروضة يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

القيام بالنقر علي شروط وأحكام تجديد جواز السفر إلكتروني.

يلزم الموافقة علي الشروط.

الضغط علي تقديم طلب جديد.

تسجيل اسم المستخدم بجانب كلمة المرور.

النقر علي تسجيل الدخول.

يجب اتباع كافة التعليمات حتي يتم تجديد جواز السفر أون لاين، ونذكركم برابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل.

شروط تجديد جواز السفر أون لاين الكويت 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن شروط تجديد جواز السفر أون لاين حيث يمكن لنا عرضها عليكم كما يلي:

إرسال صورة شخصية حديثة في حالة إذا كانت الصورة قديمة وقد مر عليها عدة سنوات.

يجب دفع رسوم التجديد من خلال بوابة الدفع الإلكتروني.

يلزم أن يكون جواز السفر الحالي غير مفقود.

ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 21 عام أو اكثر.

لا يكون جواز السفر الحالي تالف.

أن يكون كويتي الجنسية ولدية شهادة تثبت ذلك.

توفير بيانات العنوان في نظام أصدار الجوازات السفر الإلكتروني بجانب توافر بصمات الأصابع أيضا.

التواجد داخل الكويت بصفة مستمرة.

ألا يكون قد حصل علي اخر جواز سفر عادي من خلال أون لاين.

يكون لدية جواز سفر إلكتروني ولا يقوم بتعديل البيانات الشخصية المطبوعة علي الجواز.

إذا كان جواز السفر فعال يجب ألا يزيد عن ست سنوات الصلاحية أما إذا كان منتهي الصلاحية يلزم ألا يتعدى عام علية، واليك رابط خطوات تجديد البطاقة المدنية.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل حول طريقة تجديد جواز السفر الكويتي.