خطة أوروبا لمواجهة تغير المناخ.. سيارات البنزين ممنوعة فى 2035 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قرر البرلمان الأوروبى حظر استخدام السيارات التى تعمل بالوقود وذلك اعتبارا من عام 2035 لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى استعداده للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.





وعلى الرغم من تأييد غالبية الدول الأوروبية لهذا القرار، إلا أن هناك دولا أخرى أبدت خلافها وهى إيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وبلغاريا ورمانيا، حيث تطالب هذه الدول بتأجيل نهاية مبيعات محركات الوقود لمدة 5 سنوات، إذ دعت إلى الوصول إلى نقطة منتصف الطريق لتحقيق هدف خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 80% بحلول عام 2035، والوصول إلى هدف 100% بحلول عام 2040. وفقًا للدراسة التى أجرتها مؤسسة النقل والبيئة "T&E" الإسبانية، فأنه من المتوقع أن يتم تخفيض استهلاك الديزل للشاحنات والحافلات الأوروبية بنسبة 9% بحلول نهاية العقد.

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