ليز تراس: من غير المرجح إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس "إنه من غير المرجح إبرام المملكة المتحدة اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة لعدة سنوات، وستكون أولويتنا الانضمام إلى الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التى تضم 11 دولة، بما فى ذلك أستراليا وكندا وسنغافورة، فضلا عن إبرام صفقات مع دول الخليج والهند".





وأضافت ليز تراس - فى تصريح لها قبل أول اجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكى جو بايدن فى نيويورك، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى - أن "التركيز الأول خلال المحادثات المرتقبة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن غدا فى الأمم المتحدة سيكون على الأمن العالمى، والعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية".

ولفتت "الجارديان" إلى أن تصريحات تراس تعتبر أول اعتراف من الحكومة البريطانية بعدم وجود أى فرص للتوصل لاتفاق بشأن صفقة تجارية ثنائية مبكرة مع أمريكا، التى تعد أكبر شريك تجارى لها، على الرغم من أن مؤيدى "بريكست" يرون أن أحد فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبى هو التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن آمال رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، العام الماضى، كانت قد تبددت فى إبرام صفقة تجارية مبكرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد أن أكد بايدن علنا أنها "ليست مطروحة فى الأوراق".