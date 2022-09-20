عاجل- انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وفيما يشارك نحو 150 من قادة العالم فى الاجتماعات، يعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الصينى شى جين بينج من أبرز الغائبين. أما الرئيس الأمريكى جو بايدن، فلن يتحدث أمام الجمعية العامة فى اليوم الأول لافتتاح أعمالها رفيعة المستوى، كما جرت العادة باعتباره رئيس البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة الرئيسى فى نيويورك، بل غداً الأربعاء بسبب تغيير فى جدوله، وحضوره مراسم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية فى لندن.

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