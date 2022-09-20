صواعق البرق تقتل 11 شخصا فى الهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الثلاثاء، عن نتيش كومار رئيس وزراء ولاية "بيهار" قوله "إن الضحايا لقوا حتفهم فى مقاطعات بورنيا وارارى وسوبول"، مشيرا إلى تقديم مساعدات مالية لعائلات القتلى جراء العواصف.

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