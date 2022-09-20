البنك المركزى الأوروبى يحذر من شتاء صعب بسبب أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة إنريا خلال ندوة عقدت أمس فى بروكسل، بحسب ما أوردته المنصة الإخبارية لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وأكدت رئيسة مجلس الإشراف فى البنك المركزى الأوروبى، قوة القطاع المصرفى فى منطقة اليورو، إلا أنها أشارت فى الوقت نفسه إلى أن الركود المقبل يستدعى الحذر.

وقالت: "فى مواجهة فصل شتاء مليء بالتحديات، نحن نشجع البنوك على التركيز على القطاعات التى تعتمد بشكل خاص على الطاقة والمعرضة لصدمات الطاقة. ومع ذلك، فقد راكمت البنوك الأوروبية احتياطيات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب بموجب اللوائح".

وأضافت: "بالطبع تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يسمح لها بتوليد هوامش وساطة أفضل، حتى لو كانت المراحل الانتقالية لتغيير دورة رأس المال صعبة دائمًا، فإن المؤسسات الأكثر عرضة من غيرها لارتفاع الأسعار هى تلك المتخصصة فى التمويل العقارى (التجارى والسكنى) أو الائتمان الاستهلاكي"، مطالبة البنوك بمراجعة توقعاتها الرأسمالية "فى سيناريوهات مظلمة وغير مواتية"، مضيفة: "سنجرى حوارًا معها فى هذا الاتجاه".

وأوضحت أن المؤسسات المالية التى تتعامل بشكل كثيف فى التمويل العقارى (التجارى والسكنى) والائتمان الاستهلاكى ستتأثر برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه من بين المخاطر الأخرى التى تم تحديدها مؤخرًا "أنشطة المشتقات فى أسواق الطاقة".

يشار إلى أن المركزى الأوروبى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 125 نقطة أساس فى شهرين، ومن المتوقع أن يمضى قدماً فى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يشكل أسرع دورة تشديد نقدى منذ إنشاء اليورو.