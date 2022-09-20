العالم اليوم - ليبيا.. ميليشيا جديدة تؤجج الفوضى غربي البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:22 مساءً - شهدت مصراتة غربي ليبيا ظهور تشكيل مسلح جديد باسم "الكتيبة 24 مشاة"، حصل على مقار ونقاط تمركز في جنوب المدينة.

ورغم أن قرار تشكيل الكتيبة اتخذ في أغسطس الماضي، فإنها بدأت نشاطها الفعلي والظهور العلني منتصف هذا الشهر، وذلك بتسيير دوريات حول مقارها، بعدما حصلت على دعم كبير تمثل بالآليات والأسلحة، حسب مصادر تحدثت لموقع "دوت الخليج".

هيكل الكتيبة

يضم التشكيل بين أفراده عناصر كانوا ينتمون إلى مجموعات مسلحة بايعت تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

تخضع الكتيبة لنجيب غباق، والذي كان من العناصر القيادية بكتيبة "حطين"، وشارك في المواجهات قبل عامين ضد الجيش الوطني الليبي، كما ظهر في مقاطع فيديو قديمة وهو يتوعد الليبيين المؤيدين للجيش.

أصدر غباق من بين 23 قائدا ميليشياويا، بيانا في العاشر من نوفمبر العام 2021، رفضوا فيه قوانين الانتخابات، وحذروا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبرلمان من "عواقب خطيرة".

ما هي مهام الكتيبة؟

أوكلت إلى الميليشيا الجديدة مهام حيوية، منها تأمين فعالية افتتاح صالة ركاب جديدة لمطار مصراتة الدولي مؤخرا، حيث انتشرت الدوريات الخاصة بها في محيط المطار، وأيضا في الطريق الواصل إليه.

انفجار في مصراتة

بالتزامن مع النشاط الجديد لـ"الكتيبة 24 مشاة"، وقع انفجار في مخزن ذخيرة لـ"الكتيبة 166" التابعة للميليشياوي محمد حصان في منطقة بوروية، حسبما ذكر الخبير بالشأن الليبي عبدالكريم أسويري لموقع "دوت الخليج".

وأشار أسويري إلى وجود عناصر سابقين من تنظيم القاعدة داخل الميليشيا، التي جرى تعزيزها بالآليات والأسلحة، مشددا على أن تلك المجموعات المسلحة التي أنفق عليها من إيرادات النفط والغاز لم تجلب على ليبيا إلا الفوضى.

وبحسب الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، فإن البلاد في الشرق دفعت ضريبة وجود مثل تلك الميليشيات، في عملية الكرامة التي خاضها الجيش الوطني الليبي للقضاء عليها.