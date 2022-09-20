رابط تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية الكويت 2022 – 2023 بعد التعديلات الجديدة

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عمر شويل - جدة رابط تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية الكويت 2022، بعد أن قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإنشاء خدمات تأمينية واجتماعية لجميع المواطنين والعاملين داخل الكويت، وخارجها ليتم الحصول علي حياة كريمة أثناء التعاقد، وبعده في حالة التوقف عن العمل يتم الاستفادة من خدمات المؤسسة لجميع المواطنين والعاملين في كافة القطاعات المختلفة، حيث يمكن للأشخاص المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم طلب تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية إلكتروني.

رابط تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية الكويت 2022

يمكن لجميع الأشخاص داخل أراضي الكويت القيام بتقديم طلبات تأجيل أقساط التأمينات وذلك من خلال التقديم الإلكتروني من خلال شبكات الأنترنت دون الذهاب إلى مؤسسة التأمينات أو فروعها، وذلك يكون من خلال التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمؤسسة من خلال النقر علي هذا الرابط pifss.gov واتباع كافة الاجراءات.

طلب تأجيل أقساط التأمينات بالكويت 2022

يتاح تقديم طلب تأجيل أقساط التأمينات بالنسبة لجميع الأشخاص المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

التوجه إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات pifss.gov. نقوم باختيار الفئة. اختيار خدمة تأجيل أقساط التأمينات. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. القيام برفع المستندات والأوراق المطلوبة. النقر بزر الماوس علي إرسال الطلب، ,نذكركم برابط منصة متي.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية

يقوم الجميع من الأشخاص بحجز وتحديد موعد للتأمينات الاجتماعية داخل الكويت حيث يكون من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط مؤسسة التأمينات الاجتماعية من pifss.ggov .

من . النقر علي حجز المواعيد.

تحديد الخدمة التي تريد الحصول عليها بجانب تحديد الفرع الذي ترغب بالذهاب والتوجه إليه.

القيام بالضغط علي احجز الآن وتحديد الموعد المناسب وكتابة المعلومات المطلوبة وتسجيلها.

الموافقة علي الإقرار ثم النقر علي خيار الحجز الظاهر، ونذكركم برابط التسجيل في الخدمة المدنية.

كيفية التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات

يتم التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت حول تأجيل أقساط التأمينات من خلال الطرق الأتية:

الذهاب إلى المقر الرئيسي للمؤسسة علي هذا العنوان المرقاب قطعة رقم 1 شارع السور.

الاتصال الهاتفي علي الأرقام الأتية 22994000 أو 114.

التواصل عن طريق الرابط الإلكتروني للمؤسسة عبر شبكات الأنترنت pifss.gov، ونذكركم برابط توصيل البطاقة المدنية.



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