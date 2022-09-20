نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف Huawei P50 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف Huawei P50 Pro ، أعلنت شركة هواوي الصينية ، رائدة صناعة أجهزة الاتصالات حول العالم ، عن هاتفها الجديد Huawei P50 Pro تحت شعار أسطورة تولد من جديد ، وهو الشعار الذي يدل على قوة المواصفات المتميزة التي ينفرد بها هذا الاصدار ، أيضاً يأتي هذا الوحش مع شاشة ممتازة كيرف بتردد 120Hz ، إضافة إلي مجموعة كاميرات قوية مع خدمات هواوي و بدون خدمات جوجل، ومن خلال فقرات مقال اليوم نستعرض لكم المواصفات الكاملة للهاتف Huawei P50 Pro ، أيضاً سنعرف أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا ، فضلاً عن فقرة خاصة عن سعر الهاتف في اسواق الخليج والشرق الأوسط. سعر ومواصفات هاتف Huawei P50 Pro مواصفات الاتصال : يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

ويقدم الهاتف خاصية الـ NFC.

داعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.

أيضاً يتوفر به IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق هاتفك.

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax .

كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.2 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE .

ثم يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والضغط البارومتري وحرارة الألوان والجيروسكوب .

به منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG . أبعاد ومواصفات هاتف Huawei P50 Pro تقدم شركة هواوي هاتفها الأقوي في المجموعة هواوي بي 50 برو الجديد بأبعاد ممتازة : طول كلي : 158.8 مللي.

عرض : 72.8 ملم.

ثم سمك الهاتف : 8.5 مللم.

أيضاً وزنه : 195 جرام. مميزات هاتف هواوي بي 50 برو الجديد متانة وجودة الخامات المستخدمة تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم.

ثم مقاومة الماء والغبار عن طريق الـ IP68 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

شاشة OLED وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1228×2700 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 450 بكسل لكل إنش.

أيضاً دعم الشاشة لمعدل التحديث الأعلى الـ 120Hz لإستجابة أفضل بالأخص في أثناء اللعب مع دعم الشاشة لأكثر من 1 مليار لون.

إضافة إلي ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

فضلاً عن إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت من نوع نانو النادر وجوده ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية. مؤخراً تم الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا Y90 الجديد. المواصفات الفنية لهاتف P50 PRO 2022 معالج من نوع Snapdragon 888 بتكنولوجيا الـ 5 نانو.

بالإضافة لمعالج رسومي من نوع Adreno 660.

كاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

ثم كاميرا خلفية رباعية : الأولى 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS.

الكاميرا الثانية : بدقة 64 ميجا بكسل ، بفتحة عدسة F/3.5 للزوم وتدعم الـ OIS مسؤولة عن زوم حقيقي حتى 3.5X.

أما عن الكاميرا الثالثة : 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع.

أيضاً الرابعة : بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير المونو مع فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش.

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و960 إطار في الثانية الواحدة.

ويدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء .

به مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

البطارية تأتي بسعة 4360 مللي أمبير مع قوة شحن سريع 66 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مع واجهة هواوي الـ EMUI 12 مع خدمات هواوي و بدون خدمات جوجل .

يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي . سعر هواوي P50 Pro الجديد يتراوح سعره في مصر بين 22 ألف و 500 إلي 25 ألف جنيه حسب الفئة والمساحات التخزينية.

بينما يقدم في السعودية برينج سعري من 3000 ريال إلي 4300 ريال سعودي.

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