أوكرانيا: الصادرات الزراعية عبر الموانئ البحرية تتجاوز 4.1 مليون طن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن 177 سفينة محملة بأكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية، بموجب مبادرة الحبوب التى تم التوصل إليها مع روسيا.





وقالت الوزارة، فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرنية الرسمية، إنه "تم تصدير ما يزيد على 4.1 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ مغادرة أول سفينة محملة بالمحاصيل المنتجة فى أوكرانيا بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود. وبشكل عام، غادرت 177 سفينة الموانئ الأوكرانية، وهى محملة بالمنتجات الزراعية باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية".

وأضاف البيان: أنه حتى الساعة، أبحرت 8 سفن أخرى محملة بـ195.7 ألف طن من المنتجات الزراعية من ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك عبر ما يسمى بـ "ممر الحبوب".

بالإضافة إلى ذلك، رست سفينة تابعة لشركة نقل البضائع السائبة BC VANESSA اليوم على رصيف ميناء أوديسا، وهى رابع سفينة يستأجرها برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة لتحميل 30 ألف طن من القمح لأفغانستان.