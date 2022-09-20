روسيا: انضمام دونيتسك ولوجانسك لبلادنا استعادة للعدالة التاريخية

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف "إن التصويت فى دونباس على الانضمام لروسيا سيغير مسار تطور روسيا لعقود، وسيخلق تغيرات جيوسياسية فى العالم لا رجعة فيها".





وأضاف ميدفيديف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن "إجراء التصويت فى دونيتسك ولوجانسك لا يهدف لحماية دونباس فحسب، بل لاستعادة العدالة التاريخية أيضا"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عمليات التصويت فى دونباس وإدخال التعديلات فى الدستور لن يستطيع أى قائد مستقبلى لروسيا إلغاء تلك القرارات. وتابع بأنه لهذا السبب بالتحديد تخشى سلطات كييف والغرب من إجراء هذا التصويت.

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