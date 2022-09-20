عاجل- بوتين: التعاون مع مصر يتطور فى مجالات عديدة أهمها التجارة والطاقة

جاء ذلك فى رسالة وجهها الرئيس الروسى إلى مصر، اليوم الثلاثاء، خلال تلقيه لأوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد فى موسكو، ومن بينهم السفير المصرى الجديد لدى روسيا، نزيه النجارى.
وأشار بوتين إلى أن "التعاون مع مصر يتطور فى مجالات عديدة على رأسها التجارة و الطاقة"، مؤكدًا أن بلاده "تنظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء لنا فى منطقة إفريقيا والعالم العربى".
وكان السفير المصرى الجديد لدى موسكو، نزيه النجارى، قد أكد على دور العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم لما فيه المصلحة المشتركة.
وجرى الاتفاق على تفعيل التعاون المشترك، لاسيما فيما يخص التحضير لليوبيل الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.
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