شاهد- فيلم وثائقى يروى قصة ولحظات تتويج الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - بثت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فيلمًا وثائقيًا، اليوم الثلاثاء، يروى قصة ولحظات تتويج الملكة إليزابيث الثانية، التى وارى جثمانها الثرى فى ضريح جورج الخامس المحاذى لكنيسة قصر ويندسور، أمس الإثنين، حيث دفنت الملكة إلى جانب والدها جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.





ويرصد الفيلم الوثائقى لحظات تتويج الملكة إليزابيث، ذات الـ27 عامًا، وهى المراسم العريقة التى تم تصويرها تلفزيونيًا بالألوان للمرة الأولى، إذ قال أليكساندرو آرمسترونج، إن عام 1953 كان لحظة فارقة، عندما قرب التصوير والتلفاز الناس والعائلة الملكية من بعضهم البعض لأول مرة، حيث بدا الأمر وكأن الناس فى كنيسة ويستمنستر ويشاهدون تتويج الملكة إليزابيث بأنفسهم.

شغف الملكة بالتصوير

وأشار الفيلم الوثائقى إلى شغف الملكة بالتصوير المنزلى، والذى انتشر إلى جميع الأسر البريطانية، إذ صور الناس احتفالاتهم الخاصة، مبتكرين بذلك سجلاً تاريخيًا يؤرخ ليوم تتويج الملكة، وكانت بداية علاقة أكثر قربًا من العائلة الملكية فى بريطانيا. "كان تتويج الملكة، ولكنه كان أيضًا تتويج الناس"، حسبما وصفه الفيلم.

كذلك، أشار الفيلم الذى نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن تتويج الملكة إليزابيث كان يومًا رائعًا من التصوير الملون جاء بعد الأيام المظلمة للحرب العالمية الثانية، إذ أثرت لحظة التتويج لحظة رومانسية فى مخيلة الجميع، ما دفع الكثيرين إلى حالة من الشغف بتدوين وأرشفة كل لحظة فى التتويج، ومنهم الممثل مايكل كروفورد، الذى كان عمره 11 عامًا آنذاك، واصفًا التتويج بأنه كان حكاية هوليودية فخمة.

صدمة وفاة الملك

ويوضح الفيلم كيف أن موت الملك جورج السادس عن عمر الـ56 عامًا أثار موجات من الصدمة عبر بريطانيا ودول الكومنولث، حيث قوبل هذا النبأ بالارتياع، حيث يقول المقدم تريفور ماكدونالد، الذى نشأ فى مناطق البحر الكاريبى، إنه يذكر ذلك اليوم جيدًا، حيث كان ذلك فى نهاية اليوم، وتم تغييبهم عن المدرسة لأيام. وكانت تلك اللحظة أصعب على الملكة إليزابيث التى كانت مقربة من والدها جدًا.

ثوب تتويج إليزابيث الثانية

كذلك، تطرق الفيلم الوثائقى إلى ثوب تتويج الملكة إليزابيث، والذى تم تصميمه على نحو خاص من قبل مطرزو مدرسة التطريز الملكية، حيث أمرت بتخييط الشعر الوردى فى ثوب تتويجها رمزًا لدول الكومنولث، وارتدت رداءًا ملكيًا خاصًا فوق ثوب تتويجها، مصنوع من المخمل ومزينًا بحواف من الفرو، وتم تخييطه بخيط ذهبى حقيقى.

750 مراسلاً ينقلون الحدث

كان هناك 750 مراسلاً ينقلون الحدث ليبثوه إلى المستوى العالمى، واستعد ملايين الأطفال للعد التنازلى لرؤية التتويج والمشاركة به ضمن جوقة الإنشاد فى التتويج.

أما عربة التتويج التى حملت الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم التتويج، فقد حملت 6 ملوك على مر قرون، بشكلها المتألق ويجرها 8 أحصنة، ووقفت 6 وصيفات على باب كنيسة ويستمنستر يحملن ثوب تتويج الملكة، فاستدارات الملكة لهن قائلة: "هل نذهب يا فتيات؟".

بعد ذلك، بدأت مراسم التتويج المعلنة منها مثل ارتداء التاج، والخاصة مثل التزييت بالزيت المقدس للملكة الجديدة.