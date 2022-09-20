العالم اليوم - مارك زوكربيرغ.. الخاسر الأكبر بين أثرياء العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 01:22 مساءً - تقلصت ثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بأكثر من 70 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ليصبح الخاسر الأكبر بين أثرياء العالم، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وبحسب المؤشر، فإن صافي ثروة زوكربيرغ، تراجعت إلى حوالي 55.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة العشرين بين بين أثرياء العالم، وهو أسوأ ترتيب له منذ 2014، بعد أن كانت ثروته بلغت 142 مليار دولار في سبتمبر 2021.

التراجع الذي شهدته ثروة زوكربيرغ، بدأ بعد إعلانه عن تغيير اسم الشركة إلى "ميتا"، في أكتوبر 2021، وتركيزه على بناء عالم الميتافيرس.

كما أن هذه الخسائر في ثروته زادت بعد تراجع حاد لأسهم الشركة، عندما أعلنت في فبراير الماضي عدد المستخدمين اليوميين الناشطين لفيسبوك تراجع للمرة الأولى في تاريخ المنصة الممتد لـ 18 عاما.

وكانت هذه أول مرة على الإطلاق التي يتراجع فيها نشاط المستخدمين اليوميين في أكبر شبكة تواصل اجتماعي على مستوى العالم.