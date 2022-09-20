نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستخراج نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 من خلال موقع الوزارة الرسمي moe.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ان تم الانتهاء من عملية التصحيح لكراسات الاجابات الخاصة بطلاب، ويتم رصد وتجميع الدرجات قبل اعلان النتيجة النهائية ، واتاحت وزارة التربية والتعليم السودانية رابط الاعلان عننتيجة الشهادة الثانوية السودانية عليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية وذلك لتسهيل حصول الطلاب واولياء الامورعلى النتيجة .

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

كانت قد انطلقت امتحانات الثانوية فى السودان يوم 11\6\2022 وكان عدد طلاب الثانوية السودانين هو 536الف و614 طالب وطالبة منقسمين على 18 مركز ،وقامت وزارة التربية والتعليم فى السودان بتجهيز قاعات الامتحانات واخذ جميع الاجراءات الاحترازية لتفشى وباء كرورنا، واعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية سيتم الاعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري وقبل يداية العام الدراسى الجديد، وذلك توفيرا للوقت حتى يتمكن الطلاب من تقديم اوراقهم فى الجامعات قبل بداية العام الدراسى الجديد المقرر بدايتة يوم 2\10\2022 وفقا لما اعلنتة وزارة التربية والتعليم السودانية.

خطواط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

يمكنكم الان الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية .

. الضغط على نتيجة الثانوية السودانيه.

تسجيل جميع البيانات(الاسم\ الرقم القومى\ الرقم السرى \رقم الجلوس).

الضغط على عرض النتيجة.

اوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية ان سبب تاخر اعلان النتيجة هو ان عمليات التصحيح مازالت جارية مع وجود 1200 معلما ومعلمة، ولكن سبب التاخر هو التدقيق فى التصحيح والمراجعة فى اختبارات الطلاب لتجنب حدوث اى اخطاء، وأعلن وزير التربية والتعليم السوداني عن الموعد النهائي للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان ، موضحا ان عمليات التصحيح والتدقيق مازالت مستمرة حتي الان ، وأن النتائج سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من عمليات التصحيح وذلك قبلب بداية العام الدراسى الجديد الموافق 2\10\2022 ، وأكد انه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ولكن هناك عمليات التدقيق والمراجعة لتجنب اى اخطاء ، وسيتم اطلاق نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التعليم السودانية الرسمي، وللتعرف على رابط وكيفية الاستعلام عنها عليك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السودانية