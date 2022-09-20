نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع ترددات قنوات الأطفال 2022 / 2023 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع ترددات قنوات الأطفال 2023/2022 على النايل سات وعرب سات والتي تمثل جزء كبير من حياة الأطفال في عالمنا العربي، فلا يخلو بيت من طفل يبحث عن مشاهدة الكرتون أو البرامج الترفيهية أو مشاهدة المغامرات التي تحدث في فقرات الكرتون مثل مغامرات القط والفار وغيرها من البرامج التي تقدم على قنوات الأطفال، فمن أبرز هذه القنوات طيور الجنة وكراميش وقناة ميكي وبطوط.

قبل البدء في توضيح ترددات قنوات الأطفال نود أن نذكركم أن كثرة مشاهدة قنوات الأطفال إلى قد يكون له ضرر بالغ وخاصة في عزلة الطفل والعيش في الحياة التخيلية، فضلا عن توليد بعض من العنف إذا كانت هذه القنوات تعرض مشاهد أكشن، لذا عليك المراقبة جيدا لطفلك والسماح له بأوقات معينة لمشاهدة قنوات الأطفال.

جميع ترددات قنوات الأطفال 2023/2022 على النايل سات وعرب سات

أهم القنوات التي تبحث عنها الأسرة العربية لتثبيتها على جهاز التلفزيون لمشاهدة الاطفال فقرات هذه القنوات التالي:

قناة طيور الجنة، وطيور بيبي.

مجموعة قناة كراميش الفضائية.

الفضائية. قناة بطوط كيدز الجديد.

قنوات ميكي.

قناة CN بالعربية ، كرتون نتورك بالعربية.

، كرتون نتورك بالعربية. قنوات MBC 3.

قناة سبيستون.

مجموعة قنوات براعم.

قناة ماجد.

قنوات بيبي.

قناة سمسم

قنوات أطفال ومواهب.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة 11393 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ميكي

التردد 11528 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الجودة HD الاستقطاب أفقي

تردد قناة كراميش

التردد 11603 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور بيبي

التردد 11396 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي القمر الصناعي نايل سات الجودة HD

تردد قناة بطوط

التردد 11594 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة Cn Arabia كرتون نتورك بالعربية

التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

تردد قناة سمسم

التردد 11483 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ماجد

التردد 12221 القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة MBC3

التردد 11475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كوجي

تردد القناة 11636 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 الاستقطاب عمودي.

تردد قناة مودي كيدز

التردد 11603 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات.

يتزايد عمليات بحث الآباء والأمهات على تنزيل تردد قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مع بداية الإجازة الصيفية لأجل متابعة الاطفال القنوات الفضائية المسلية لهم فى فترة الإجازة، من أهم هذه القنوات “كراميش، سبيس تون، توم وجيري، طيور الجنة” فضلا عن قنوات تنمية المهارات والقدرات مثل قنوات ماجد الجديد المتوفرة على معظم الأقمار الصناعية.

وصلنا إلي ختام شرح جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات.