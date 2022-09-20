نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثانية tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث والترقب من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 …… (تنسيق الثانوية الازهرية) ، وذلك مع اقتراب نتيجة تنسيق الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، وذلك للقبول بكليات جامعة الأزهر، وفي هذا السياق تستعد الجامعة لإعلان تنيجة تنسيق المرحلة الثانية للحاصلين على الثانوية الأزهرية 2022، حيث تم مؤخراً إغلاق باب التسجيل الجمعة الماضية، وذلك لطلاب الدور الثاني والمتخلفين من التسجيل في الدور الأول.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

وأعلنت مشيخة الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، أنه سوف يحدد موعد لإعلان نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية، وذلك في خلال مؤتمر صفحي يعقد هذا الأسبوع، ويتاح في خلال هذا الموعد إمكانية الاستفادة من جميع خدمات الأزهر الشريف بشكل إلكتروني، ومعرفة معدلات القبول بكليات جامعة الأزهر، بجانب الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، والجدير بالذكر أن تنسيق الأزهر الشريف لطلاب المرحلة الثانية من شهادة الثانوية الأزهرية قد انطلق يوم الاثنين الماضي الموافق 12 سبتمبر 2022، وانتهي يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، ويكون بإستطاعة طلاب وطالبات الأزهر الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2022 فور ظهورها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات للحصول على النتائج كالتالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

. الدخول إلى خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

ادخال رقم الجلوس والرقم السري.

كتابة الرمز التأكيدي الظاهر على الشاشة.

الضغط على عرض النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح لها.

تنسيق الأزهر الشريف 2022

ونشرت مؤسسة الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 الأوراق المطلوبة في عملية التقديم بكليات جامعة الأزهر، وذلك عقب ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، ووفقاً للأعوام السابقة في عمليات التقديم، فنقدم لكم عبر موقعنا الأوراق المطلوبة بشكل رسمي في التقديم بكليات جامعة الأزهر وهي كالآتي: