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عمر شويل - جدة خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين 2023 بأسرع طريقة، عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الجهة الرسمية الأولي المتخصصة في تجديد البطاقة المدنية، لجميع المواطنين داخل ارضي الكويت، حيث يتم تجديد البطاقة أون لاين من خلال الموقع الرسمي للهيئة والقيام بتغير الصورة الشخصية بالإضافة إلى رقم تجديد البطاقة المدنية وتيسر الأمور لجميع الأشخاص داخل دولة الكويت العربية.

خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين 2023 بأسرع طريقة

يتاح للمواطن الكويتي أمكانية تجديد البطاقة المدنية الخاصة به من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الذهاب إلي الموقع الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك من خلال القيام بالنقر علي paci.gov.kw

وذلك من خلال القيام بالنقر علي يجب أدخال رقم البطاقة المدنية.

ثم تسجيل كلمة المرور.

ليتم النقر علي قائمة الأفراد.

اختيار تجديد البطاقة للمواطن.

تسجيل البيانات التي تطلب منك.

التأكد من صحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي تم أدخالها.

الضغط علي التجديد.

بعدها سوف يتم إرسال البطاقة فور الانتهاء من تجديها إلى العنوان القاطن فيه المواطن، ونذكركم برابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية.

تجديد البطاقة الكويتية مع تغير الصورة

التوجه إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية paci.gov.kw.

الخدمات الإلكترونية اختيار خدمة التجديد للكويتي.

تحميل الصفحة والقيام بإدخال البيانات المطلوبة مع كتابة رقم البطاقة المدنية.

ثم أدخال الرقم المتسلسل مع النقر علي استمرار وإدخال رقم الهاتف.

بعدها أدخال رمز التحقق الذي تم أرسالة عبر رسالة.

ثم التحقق من الرمز.

ليتم أرفاق الصورة الشخصية بمساحة ١٠ ميغابايت.

أرفاق الأوراق المطلوبة.

مراجعة البيانات المرفقة.

أخيرا القيام بتقديم الطلب وطباعته، ونذكركم برابط منصة متي.

رسوم تجديد البطاقة

يمكن للوافدين بالكويت تجديد البطاقة المدنية بجانب تسديد الرسوم المطلوبة وذلك من خلال هذه الخطوات:

الذهاب إلي خدمة تجديد البطاقة للوافدين paci.gov.

تجديد البطاقة وإدخال رقم البطاقة المدنية.

النقر علي استعلام تحديث المعلومات.

الانتقال للدفع والسداد.

الدفع الإلكتروني من خلال اختيار الحساب البنكي.

ثم أدخال بيانات البطاقة الائتمانية.

تسجيل الاسم ورقم الاسم ورقم الهاتف.

الضغط علي دفع رسوم التجديد ليتم خصم الرسوم المحددة.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة للمقيمين للعمل

أخضار شهادة الضمان الصحي.

تجهيز طلب الإقامة المجهز لتجديد الإقامة الموقع من قبل الكفيل.

أخضار صورة البطاقة الخاصة بالكفيل بجانب صورة له.

عدد اثنين صورة بخلفية زرقاء ذو مقاس .6×4

جواز السفر الأصلي للمكفول بجانب صورة منة.

وصلنا معكم لختام شرح خطوات تجديد البطاقة المدنية الكويت أون لاين 2023 بأسرع طريقة.