منظمة الصحة: جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن جائحة فيروس كورونا لا تزال يمثل حالة طوارئ عالمية، لكن نهايتها قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.

وتأتي التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن “الجائحة انتهت”.

وقال بايدن في مقابلة بُثنت يوم الأحد إن “الجائحة انتهت” حتى على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأمريكيين يوميا.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ما يقرب من 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.