جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسالة إلى مصر، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن "مصر من أهم الدول التى تربطنا بها علاقات قوية واستراتيجية"، وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





جاء ذلك خلال تلقى الرئيس الروسى لأوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد فى موسكو، ومن بينهم سفير مصر الجديد لدى روسيا، نزيه النجارى، حيث قال بوتين: "ننظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء لنا فى منطقة إفريقيا والعالم العربى". وكان السفير المصرى الجديد لدى موسكو، نزيه النجارى، قد أكد على دور العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم لما فيه المصلحة المشتركة. وجرى الاتفاق على تفعيل التعاون المشترك، لاسيما فيما يخص التحضير لليوبيل الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بوتين: مصر من أهم الدول التى تربطنا بها علاقات قوية واستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.