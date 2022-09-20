الصحة العالمية: تفشى فيروس إيبولا فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - أكدت المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتى، أن المنظمة تعمل عن كثب مع السلطات الصحية الأوغندية للتحقيق فى مصدر تفشى فيروس الإيبولا بالبلاد مع دعم الجهود المبذولة لإطلاق تدابير مكافحة فعالة بسرعة.





وقالت "إنه تم اتخاذ إجراءات لاكتشاف الفيروس بسرعة وأنه يمكن الاعتماد على خبرة أوغندا فى مكافحة الإيبولا لوقف انتشار العدوى".

جاء ذلك فى بيان لمنظمة الصحة العالمية وزعته اليوم الثلاثاء فى جنيف، عقب إعلان السلطات الصحية فى أوغندا تفشى فيروس إيبولا بعد تأكيد حالة من السلالة السودانية النادرة نسبيا فى منطقة موبيندى فى الجزء الأوسط من البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن معهد أوغندا لأبحاث الفيروسات أكد الحالة بعد اختبار عينة مأخوذة من رجل يبلغ من العمر 24 عاما.. حيث يأتى ذلك بعد تحقيق أجراه فريق الاستجابة السريعة الوطنى فى ست حالات وفاة مشبوهة حدثت فى المنطقة هذا الشهر، ولفتت المنظمة إلى وجود 8 حالات مشتبه بها حاليا يتلقون الرعاية فى منشأة صحية.

ولفتت الصحة العالمية إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن التى تسجل فيها أوغندا سلالة الإيبولا من هذا النوع.. موضحة أن أوغندا كانت قد أبلغت عن تفشى فيروس إيبولا من هذه السلالة اخر مرة عام 2012 وفى عام 2019 شهدت البلاد تفشى فيروس إيبولا زائير حيث تم استيراد الفيروس من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة التى كانت تكافح وباء كبيرا فى المنطقة الشمالية الشرقية.

وأكدت المنظمة أن إيبولا هو مرض خطير وغالبا ما يكون مميتا حيث يصيب البشر وله ست سلالات مختلفة تسببت ثلاث منها (بونديبوجيو والسودان وزائير) فى تفشى المرض فى السابق.