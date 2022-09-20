العالم اليوم - الذهب يفقد جاذبيته بسبب قوة الدولار.. أدنى مستوى في عامين

انتم الان تتابعون خبر الذهب يفقد جاذبيته بسبب قوة الدولار.. أدنى مستوى في عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - هبطت أسعار الذهب الثلاثاء بضغط من استقرار الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإعلان رفع كبير لمعدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1669.80 دولار للأونصة، عند الساعة 0839 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1678.20 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز "الذهب تحت ضغط، ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في عامين، الذي لامسه يوم الجمعة، والسبب الرئيسي هو قوة الدولار".

ويظل الدولار مستقرا قرب أعلى مستوى في عقدين، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحملة العملات الأخرى. كما أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى لها منذ 2011.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.34 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 920.56 دولار، وانخفض البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2173.31 دولار.