نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إنشاء حساب فيسبوك بدون رقم هاتف بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنشاء حساب فيسبوك جديد بدون رقم هاتف، حيث أن تطبيق الفيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، كما أنه لديه شعبية كبيرة عن باقي التطبيقات ويوفر العديد من المزايا للمستخدمين، سواء لمعرفة الأخبار أو مشاركة الصور والفيديوهات وغيرها بين الأصدقاء في جميع العالم، وقام الموقع بتوفير إنشاء صفحات جماعية لتكون خاصة بالشركات والأعمال أو تبادل الأفكار والمعلومات، ولذلك يسعى دائما الكثير من الأشخاص للتعرف على خطوات إنشاء حساب فيسبوك بدون رقم هاتف.

إنشاء حساب فيسبوك بدون رقم هاتف

يمكنك إنشاء حساب فيسبوك جديد بدون رقم هاتف بكل سهولة، ولكن يجب أن يكون لديك بريد الإلكتروني مؤقت أو مهمل ثم إتباع خطوات إنشاء حساب فيس بوك جديد gmail:

عليك أولاً إنشاء بريد إلكتروني.

ثم الدخول على موقع الفيس بوك.

بعد ذلك عليك إدخال كل من (أسمك الأول، الاسم الأخير، البريد الإلكتروني).

ثم تخطي خانة “رقم الهاتف”.

إدخال “كلمة السر” والتي يجب أن تكون قوية وحفظها حتى لا تنسها عند الدخول مرة أخري.

استكمال باقي الخطوات، ثم اضغط على زر”إنشاء حساب فيسبوك دون رقم”.

الدخول على البريد المؤقت وعليك تحديث الصفحة وستجد ّإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق الخاص بالفيس بوك.

قم بإدخال رمز التحقق وهنا يمكنك استخدام حسابك الجديد على Facebook دون هاتف.

عمل فيس بوك بدون رقم هاتف وايميل

تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية لفيس بوك.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

افتح حساب الفيس بوك دون إدخال رقم الهاتف أو الإيميل.

وقم بنسخ معرف المستخدم لتسجيل الدخول وكلمة السر.

اضغط على تسجيل الدخول، عليك تغيير كلمة السر لأخري جديد.

من أهم عيوب فتح حساب فيسبوك تجريبي أنه لا يمكن للشخص إرسال أي طلبات صداقة، ولا يحتوي على الكثير من المزايا المتوفرة في الحساب الأساسي.

إنشاء حساب فيس بوك ثاني