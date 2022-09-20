نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 2022 “National day 92” وفعاليات اليوم الوطني في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة بواحدة من أهم المناسبات الوطنية اليوم الوطني السعودي، وتحتفل المملكة من خلال تقديم عروض اليوم الوطني كل عام يوم 23 سبتمبر، وهو ذكرى توحيد المملكة بمرسوم ملكي من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وقد حددت الحكومة السعودية موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الحكومي والخاص.

عروض اليوم الوطني

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن هوية اليوم الوطني 92 “هي لنا دار”، وأسدلت الستار عن عروض اليوم الوطني 2022، وأنه سيكون هناك العديد من الحفلات المنتظرة، مثل حفل الفنان ماجد المهندس، والذي يقام يوم 22 سبتمبر في مدينة الملك عبداله الرياضية بالقصيم، ويبداً في التاسعة مساءاً، وينتهي بحلول منتصف الليل، كما يقام حفل الفنان رابح صقر يوم 23 سبتمبر، في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويبدأ في التاسعة مساءاً ويستمر حتى الثانية عشر منتصف الليل، كما يبدأ حفلاً غنائياً للنفان محمد عبده يوم السبت 24 سبتمبر، وذلك على مسرح طلال المداح في أبها، ويبدأ في العاشراً مساءاً، كما يقام في نفس اليوم حفلاً غنائياً للفنانة أنغام، والفنان أحمد سعد، وذلك على مسرح بنش مارك بجدة.

وتقام الاحتفالات في 13 منطقة بمناطق المملكة العربية السعودية، من مهرجانات تحتفي بتاريخ المملكة وتحيي تراثها الوطني الأصيل، والتي تضم عشرات الفاعليات الترفيهية والتفاعلية، والعروض التراثية وأعمال الحرف، إضافة إلى ذلك عروض الألعاب النارية الجوية التي ستزين سماء 18 مدينة بالمملكة.

اليوم الوطني السعودي 92

في خلال عطلة اليوم الوطني السعودي ينظم العديد من عروض اليوم الوطني من الفعاليات والحفلات لإحياء هذه المناسبة، وتمتد طوال فترة الأجازة لمدة 3 أيام لقطاع كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويصادف اليوم الوطني 2022 يوم الجمعة المقبل، ولأنه يوم عطلة رسمية فقررت وزارة الموارد البشرية أن يكون اليوم الوطني الأربعاء والخميس، وذلك لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي والمدارس والجامعات.

أما للعاملين بالقطاع الخاص، فيكون اليوم الوطني السعودي اجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين بالقطاع العام والخاص داخل المملكة وذلك لما أعلنته وزارة الموارد البشرية السعودية، موضحة أنه عند مصادفة اليوم الوطني يوم راحة أسبوعية فإن العامل يعوض عنه بيوم يسبقه أو يليه، وفي حالة تداخل أيام الاجازات والأعياد مع الأجازات السنوية، فتمدد الاجازة السنوية بمقدار أيام هذه الأجازات، وإذا تداخلت مع أجازة مرضية، فيستحق العامل أجره كاملاً عن أيام هذه الأجازات، وذلك دون النظر إلى الأجر المستحق عن أيام الأجازة المرضية.