نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد وباقات وي الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات عن مواعيد إصدار الفاتورة الخاصة بالخطوط الأرضية ؛ إذ يتم دفع الفواتير كل ثلاثة أشهر ويستطيع ممتلكي الخطوط الأرضية القيام بالتعرف على الفاتورة الخاصة بهم من خلال بعض الطرق؛ حيث نقدم لكم من خلال السطور القادمة طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون بكل سهولة فتابعونا إلى النهاية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون

إن الفاتورة الخاصة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر لعام 2022 م تكون على الأشهر الثلاثة السابقة لها، هذا وقد أعلنت الشركة وي أن صدور الفاتورة سيكون في منتصف شهر أكتوبر القادم لعام 2022 م، ومن ثم يمكنك سدادها.

ويمكنك التعرف على المبلغ الخاص بالفاتورة الأرضية بكل بساطة من خلال بعض الطرق التي نعرضها عليكم فيما يلي:

قم بالاتصال برقم الهاتف الخاص بالشركة وي 19777، وذلك عبر التليفون الأرضي.

الذهاب على رابط فاتورة التليفونات الأرضية، ويمكنك ذلك من خلال كتابة رقم هاتفك.

كيفية سداد فواتير التليفونات الأرضية

تتعدد الطرق التي يمكنك من خلالها سداد الفاتورة الخاصة برقم هاتفك الأرضي، ومنها ما يلي:

يمكنك الدفع من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات وي.

كما تستطيع السداد من خلال الدفع عن طريق فودافون كاش.

تستطيع الذهاب إلى الفروع الخاصة بالشركة وي.

الدفع أيضّا يكون عن طريق أقرب مكتب بريد لك.

قم بالدفع أيضًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة لبعض البنوك مثل الأهلي، والمصري.

توجه إلى أقرب سنترال به ماكينة فوري، أو bee، أو مصاري.

باقات التليفون الأرضي

هناك بعض الباقات التي يمكنك الاختيار من بينها، منها ما يلي:

باقة الخط الأرضي 20 تستطيع من خلالها الحصول على 120 دقيقة شهرية.

باقة الخط الأرضي 35 تستطيع من خلالها الحصول على 2500 دقيقة. تصلح لخطوط وي والخطوط الأرضية المختلفة.

باقة التليفون الأرضي 65 بإمكانك أن تحصل من خلالها على نفس المميزات السابقة مع توافر 250 دقيقة صالحة لشبكات المحمول الأخرى.

في نهاية مقال الاستعلام عن فاتورة التليفون فقد عرضنا لكم طرق الاستعلام عن الفاتورة، وعرضنا أيضًا طرق السداد المتعددة، كما قدمنا لكم أهم الباقات التي تقدمها الشبكة وي للتليفونات الأرضية والتليفونات المحمولة أيضًا؛ لتختار المناسب لك من بينهم.