نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنــــا لينك نتيجه تقليل الاغتراب للمرحله الثالثة 2022 الشعبتين العلمية والأدبية عبر tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد معدلات محركات البحث بين الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجه تقليل الاغتراب للمرحله الثالثة، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن نتيجة تقليل الاغتراب سيتم الاعلان عنها بغضون 24 ساعة من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، وعلى الطلاب والطالبات المتقدمين لتقليل الاغتراب في المرحلة الثانية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة النتائج الخاصة بتقليل الاغتراب.

نتيجه تقليل الاغتراب للمرحله الثالثة

كان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن مؤخراً من خلال موقعه الرسمي، أن النتيجة الخاصة بتقليل الاغتراب تأتي بالأساس إلى نتيجة التحويلات على عدد من الأماكن المتاحة في الكليات المرغوب ان ينتقل اليها الطالب، وتكون متاحة للطلاب في حدود 10% من الأعداد المقبولة في الكلية، وتعتمد بشكل كلي على درجات الطالب في مجموع الشهادة الثانوية، حيث يتم اختيار الطلاب بناءاً على لمجموعويتم اعطاء الاولوية للاعلي مجموعا.

رابط نتيجه تقليل الاغتراب للمرحله الثالثة

كانت وزارة التربية والتعليمية قد أعلنت في بيان سابق أنه سيقتصر قبول الطلاب في بعض الكليات والمعاهد على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه المعاهد والكليات، ويتم التحويل إليها وفقاً للحد الأدني لمجموع مرحلة التنسيق، ويشترط أين يكون الطالب المحول حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع الجامعة في نطاقها.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

. الضغط على نتائج تقليل الاغتراب.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

كتابة الرمز التأكيدي الظاهر على الموقع والضغط على دخول.

يتم طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها في الكلية.

شروط تقديم الطلبات للتحويل بين الكليات

بعد ان تم فتح باب الاستعلام عن نتيجه تقليل الاغتراب للمرحله الثالثة، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتتحديد بعض الشروط والقواعد والصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التحويلات بين الكليات في الجامعات المصرية، والتي تكون على النحو الآتي:

طلب التحويل المناظر يكون ضمن الحد الأدني للقطاع.

التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدني للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع بالنطاق الجغرافي.

يتم التحويل فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

فرصة التحويل مرة واحدة فقط.

في الاونة الاخيرة قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان في بيان لها أنه سيقتصر قبول الطلاب في بعض الكليات والمعاهد على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه المعاهد والكليات، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة رابط وخطوات الدخول الي موقع التنسيق الالكتروني و شروط تقديم الطلبات للتحويل بين الكليات.