نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022 المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال موقع التنسيق الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدا جميع طلاب الثانوية الازهرية في انتظار ظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022، وذلك بعد ان اغلق باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية الازهرية يوم الجمعة لطلاب الدور الثانى والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم فى الدور الاول، تعقد جامعه الازهر مؤتمرا صحفيا لاعلان نتيجة التنسيق خلال ساعات قليلة وذلك لجميع الطلاب باختلافهم تخصصهم (ادبى \علمى )، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط المعلن على صفحة جامعة الازهر الرسمية .

ظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022

مؤخرا أعلن الأزهر الشريف عن اتاحة التسجيل فى تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية الأزهرية 2022 وكان ذلك بداية من يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، واستمرت حتى يوم الجمعة 16 من الشهر، وايضا يستطيع الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات ضمن تنسيق الأزهر2022، وتم غلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة على ان تعقد جامعة الازهر مؤتمر صحفيا لظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022، وبعد ذلك ستبدا المرحلة الثالثة لتنسيق الزهر 2022 بعد الانتهاء من تسجيل رغبات المرحلة الثانية وايضا لاستقبال الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل فى المرحلة الاولى والثانية، او لمن يرغب فى تغير رغباتهم/ بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لاداء امتحانات الثانوية الازهرية 57645 طالب وطالبة بالشعبة الادبية والعلمية، تابعونا نوضح لكم موعد ظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022

بادر بالدخول الى موقع التنسيق الالكترونى .

. ومن ثم ادخال البيانات الخاصة بك من “رقم الجلوس الرقم السرى” وغيرها.

بعد ذلك سيظهر اسم الكلية التى تم ترشيح الطالب اليها.

يجب طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها.

الاوراق المطلوبة للتسجيل بالجاماعات

بعد ان قدمنا لكم موعد ظهور نتيجه تنسيق الثانويه الازهريه 2022، نقدم لكم الان الاوراق المطلوبة للاتحاق بجامعة الازهر وفقا للاعوام السابقة وهي:

شهادة الميلاد.

صورة شهادة الثانوية.

ورق الترشيح للكلية.

صوره البطاقة الشخصيه.

صورة بطاقة ولى الامر.

صورة شخصية بخلفية بيضاء.

استمارة 2 جند من منطقة التجنيد ،واسمارة 6 جند لمواليد 2002.

وجدير بالذكر انه هناك بعض التوقعات وذلك لان التنسيق يختلف هذا العام عن السنوات الماضية حيث تتغير نسب التنسيق بتغير نسبة النجاح وتختلف كل جامعه عن الاخرى من الجامعات، وجاء تنسيق كلية الطب ٩٧.٥٪، تنسيق كلية الهندسة ٩٢.٣٪ ، تنسيق كلية هندسة القاهرة ٩٣.٣٪ ، تنسيق كلية طب الأسنان ٩٦.٥٪، وبلغت 57.31%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب قسم أدبي نحو 50.97%، أما نسبة النجاح لقسم علمي بلغت 68.55%، ووصلت نسبة نجاح الطلاب في شعبة علوم إسلامية 97.2%.