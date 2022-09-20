بلينكن يحث أرمينيا وأذربيجان على إرساء سلام مستدام

جدة - نرمين السيد - وشدد بلينكن - خلال لقائه وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى نيويورك، على ضرورة منع اندلاع المزيد من القتال والعودة إلى عملية السلام، مشجعا البلدين على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية الشهر.
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قد حث أمس الإثنين، رئيس أذربيجان، إلهام علييف، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا، بعد أعمال عنف مرتبطة بالنزاع على إقليم ناجورنى قرة باغ.
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