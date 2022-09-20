تفاصيل المحطة الأخيرة فى رحلة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى عمر كايد، إن مراسم الجنازة الرسمية التى أقامتها بريطانيا، أمس الإثنين، كانت مخصصة للملكة إليزابيث تحديدًا، لافتًا إلى أن مراسم مشابهة سيتم ترتيبها لكل ملك وملكة يتوفى فى بريطانيا، أو حتى فى كل مناسبة اجتماعية أو سياسية أو مناسبة سعيدة أو حزينة.





وأضاف عمر كايد، خلال مداخل عبر "سكايب" لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، صباح اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا أثبتت لكل العالم أنهم الأفضل فى ترتيب الأحداث والمراسيم الدولية، إذ كان هناك حسن التنظيم وجماله، والإمكانيات الهائلة للملكة المتحدة وتم توظيفها فى عرض مذهل وكبير ويفتخر به.

حكمت 70 عامًا

وأشار المحلل السياسى إلى الحضور الشعبى فى الجنازة، قائلاً إن الناس عندما تعرف أن هناك عرض جميل ومميز تأتى لتشاهد، متوقعًا أن التحضير لهذه المناسبة كان يتم التدريب عليه منذ سنوات طويلة، إذ أن الملكة بدأت حكمها فى العشرينات وحكمت لمدة 70 عامًا، وهى تتوفى الآن عن عمر يناهز 96 عامًا، وكان متوقعًا أن تتوفى فى أى وقت بدون سابق إنذاروبدون تحضير وترتيب.

وأضاف أن ما يميز بريطانيا هو ما لديها من لجان تعمل على ترتيب هذه الأحداث، ويكون لديهم خطة وإمكانيات وميزانية هائلة وضخمة لترتيب مثل هذا الحدث الكبير، لافتًا إلى مشاركة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية فى هذا الحدث، علاوة على مشاركة الخيالة الكنديين.

دول الكومنولث

كما نوه عمر كايد بأن الملكة إليزابيث كانت تعد رئيسة 14 دولة من دول الكومنولث، وهى: "أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وأنتيجوا وبربودا، والباهاس، وبيليز، وجرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وسانت لوسيا، وجزر سليمان، وسانت كيتس ونفيس، والقديس فيسونت، وسانت فينسنت والجرينادين، وجامايكا، والبهاما"، وهذه الدول تشارك فى هذه المناسبات ولو بالقليل، وترسل وفودًا للمشاركة فى هذه الأحداث.

دلالات سياسية

واعتبر أن كل شىء رأيناه بالأمس له معناه، حتى المدعوين إلى حضور مراسم الجنازة له دلالات سياسية على وجود علاقة أو فتور العلاقة أو عدم وجودها من الأساس، مضيفًا أن رفع التاج وكسر العصا وإعادة الأمور التى منحت للملكة إلى أصحابها كانت دلالة على نهاية حكم الملكة وبداية حكم جديد.

مراسم تنصيب تشارلز الثالث

كما أشار عمر كايد إلى أن الملك تشارلز الثالث أصبح ملك بريطانيا رسميًا منذ لحظة وفاة الملكة، حيث تم عمل مراسم محدودة للتنصيب بسبب الحداد على الملكة الراحلة، موضحًا أنه فى أعقاب انتهاء هذا الحداد سيتم عمل حفل تنصيب للملك تشارلز، حيث ينتهى حداد الأسرة المالكة بعد 7 أيام، وستعود الأمور إلى طبيعتها اليوم.

وأوضح أنه سيتم وضع التاج على رأس تشارلز الثالث وتسليمه العصا والصولجان، متوقعًا أن بعض التغييرات ستطرأ على هذا التاج كونه ملكًا وليس ملكة، إذ قد تشمل التغييرات بعض الألوان.