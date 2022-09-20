بريطانيا: روسيا نقلت غواصات من القرم بسبب تهديدات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه من شبه المؤكد أن قيادة أسطول البحر الأسود الروسى نقلت غواصاتها فى شبه جزيرة القرم إلى مدينة نوفوروسيسك جنوب روسيا.





وذكرت الوزارة- فى نشرتها الاستخباراتية اليومية بشأن الوضع فى أوكرانيا فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى- أن "من شبه المؤكد أن قيادة أسطول البحر الأسود الروسى نقلت غواصاتها من طراز كيلو من ميناءها الأصلى سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم إلى نوفوروسيسك فى كراسنودار كراى، جنوب روسيا"، مرجحة أن ذلك يرجع بنسبة كبيرة بسبب التغيير الأخير فى مستوى التهديد الأمنى المحلى فى مواجهة زيادة قدرة أوكرانيا الضاربة بعيدة المدى. وأفادت بأنه من المحتمل أن يكون ضمان قاعدة شبه جزيرة القرم لأسطول البحر الأسود كان على الأرجح أحد دوافع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لضم شبه الجزيرة فى عام 2014، مضيفة أنه تم تقويض الأمن الأساسى الآن بشكل مباشر بسبب التدخل الروسى المستمر فى أوكرانيا. وخلال الشهرين الماضيين، تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسى فى سيفاستوبول ومطار الطيران البحرى الرئيسى للهجوم.

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