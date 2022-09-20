العالم اليوم - السويد ترفع الفائدة 1 بالمئة.. أكبر وتيرة منذ 30 عاما

انتم الان تتابعون خبر السويد ترفع الفائدة 1 بالمئة.. أكبر وتيرة منذ 30 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:21 صباحاً - في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي السويدي، زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 1.75 بالمئة، بأكبر وتيرة زيادة منذ حوالي 30 عاما.

وكانت أغلب توقعات المحلليين تشير إلى زيادة الفائدة إلى 1.5 بالمئة، بحسب بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يرفع الفائدة إلى مستوى 2.5 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع 1.9 بالمئة كان يتوقعها سابقا.

وأوضح المركزي السويدي في بيانه أن "التضخم مرتفع للغاية، ويفرغ القوة الشرائية للأسر، ويجعل من الصعب على الشركات والأسر التخطيط لأوضاعهم المالية".

وقال إنه يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى خلال الستة أشهر المقبلة، من أجل ضمان عودة التضخم إلى الرقم المستهدف عند مستوى 2 بالمئة.