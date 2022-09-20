العالم اليوم - الناصر: فرض ضرائب على الشركات ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:21 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، الثلاثاء، إن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة وفرض ضرائب على شركات النفط ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية.

كما أبدى الرئيس التنفيذي أمين الناصر أسفه لاستمرار نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بحسب وكالة رويترز.

وتعمل الدول الأوروبية على على وضع حد أقصى على فواتير الغاز والكهرباء، وتدرس مقترحات لفرض ضرائب على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة، من أجل السيطرة على الارتفاعات الحادة في الأسعار والتي أثقلت كاهل المستهلكين.

وقال الناصر أمام منتدى في سويسرا "الزيادات (في استثمارات النفط والغاز) هذا العام قليلة للغاية ومتأخرة جدا وقصيرة الأمد إلى حد بعيد".

وأضاف أن "مواجهة أزمة الطاقة العالمية حتى الآن تظهر سوء فهم عميقا لكيفية الوصول للأزمة".

وقال الناصر إن "الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة هي قلة الاستثمارات في النفط والغاز ولا بدائل جاهزة أو خططا احتياطية"، مضيفا أنه "إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم فلن تنتهي أزمة الطاقة".

وأضاف: "عندما يتعافى الاقتصاد العالمي فإننا نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر".