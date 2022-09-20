العالم اليوم - صندوق النقد يتفق مع الأرجنتين لإقراضها 3.9 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:21 صباحاً - أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق أولي مع الأرجنتين بشأن المراجعة الثانية لـ "تسهيل الصندوق الممدد" تحصل بموجبه بوينس آيرس على قرض بنحو 3.9 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي يجتمع في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن "الإجراءات السياسية الحاسمة الأخيرة الهادفة إلى تصحيح النكسات السابقة تساعد على استعادة الثقة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بما في ذلك من خلال إعادة بناء الاحتياطيات الدولية".

وأشار إلى أن موظفيه والسلطات الأرجنتينية "اتفقوا على أن الأهداف المحددة عند الموافقة على الترتيب ستظل دون تغيير حتى عام 2023".

وأضاف أن "تنفيذ السياسة الحازم يظل ضروريا لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والبدء في معالجة التحديات العميقة الجذور في الأرجنتين ولا سيما التضخم المرتفع والمستمر".

جاء هذا الاتفاق خلال سلسلة من الاجتماعات المباشرة والافتراضية عقدتها بعثة الصندوق بقيادة لويس كوبيدو مع السلطات الأرجنتينية.

ويعد التسهيل الممدد المعروف اختصارا بـ (إي.إف.إف) آلية صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف ميزان المدفوعات.

ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم البرامج الشاملة بما في ذلك السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.